Fez parte da equipa de voleibol do Benfica que conquistou nove campeonatos nacionais seguidos (1966/67 a 1974/75) e ficou conhecida como as ‘Marias’ - no plantel havia sete jogadoras com o nome Maria. "Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica, lamento profundamente a morte de Maria Luísa de Jesus Cruz, uma das pioneiras do voleibol feminino em Portugal", disse ontem Rui Costa, presidente das águias. A antiga atleta tinha 89 anos.