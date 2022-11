Refugiado político, desde que viajou para a Europa atrás do rasto da mãe, o iraniano Mehran Karimi Nasseri ficou famoso porque, após ser expulso de vários países, acabou retido, sem documentos, em Paris.Entre 1988 e 2006 viveu num terminal do Aeroporto Charles de Gaulle.Foi a inspiração para ‘Terminal de Aeroporto’ (2004), filme de Steven Spielberg com Tom Hanks.Nasseri morreu este sábado, aos 76 anos, vítima de ataque cardíaco.