Nasceu em 1937 e estreou-se no mundo do futebol pelo Estrela Vermelha de Belgrado. Mas o seu coração pertencia ao Partizan. E foi ao serviço deste clube que se notabilizou, nos anos 60, como um dos grandes guarda-redes. Defendeu por 50 vezes a baliza da seleção jugoslava. E em outubro de 1963, por ocasião da comemoração do centenário do futebol em Inglaterra, substituiu na baliza o russo Lev Yashin, na seleção do resto do Mundo.