Morreu o empresário Mohamed Al Fayed, pai do namorado da Princesa Diana

Mohamed Al Fayed,

antigo proprietário dos armazéns Harrods e do clube de futebol Fulham, em Londres, morreu, esta sexta-feira, aos 94 anos. Um dia depois do 26º aniversário da morte do filho, Dodi Fayed, que morreu no despiste que também vitimou a Princesa Diana, em Paris.Segundo a Sky News, após a morte do filho, o empresário egípcio fez uma longa campanha, alegando que o acidente tinha sido orquestrado pelos serviços de segurança britânicos.No entanto, a polícia francesa concluiu que se tratou de um acidente, causado em parte pelo excesso de velocidade e pelo elevado nível de álcool no sangue do condutor Henri Paul.