Morreu o pai de Dwayne Johnson

Uma das maiores lendas do mundo do wrestling e pai do ator Dwayne 'The Rock' Johnson, Rocky 'Soul Man' Johnson morreu quarta-feira aos 75 anos.

O seu nome fica para a história como o primeiro negro a vencer um campeonato da WWF, em conjunto com o parceiro Tony Atlas, enquanto The Soul Patrol. Conquistaram os World Tag Team Championships, ao derrotarem os Wild Samoans a 10 de Dezembro de 1983.

De nome verdadeiro Wayde Douglas Bowles, começou a carreira em 1964 na National Wrestling Alliance. Iniciou o percurso na WWF em 1982, que se prolongou até 1991. O físico imponente e o carisma nato tornaram memoráveis os combates que manteve com Greg Valentine, Don Muraco e Adrian Adonis.

O seu nome consta do WWE Hall of Fame.