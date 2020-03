Foi a última aluna do compositor Marcel Dupré. Foi num recital de Dupré que, com sete anos, Odile decidiu ser organista. Frequentou o Conservatório de Paris.Foi a organista oficial da igreja de La Madeleine, em Paris de 1969 a 1979. Deu mais de 2000 recitais um pouco por todo o mundo, e gravou dezenas de discos para a editora RCA. Foi várias vezes condecorada.Entre as distinções que recebeu está a de Oficial da Legião de Honra.