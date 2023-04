O histórico dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL) e da CGTP Óscar Soares morreu na quinta-feira, aos 76 anos, vítima de doença prolongada.



Foi professor na Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada, vice-presidente do SPGL durante vários mandatos, membro do Conselho Nacional e do Secretariado Nacional da Fenprof e membro do Conselho Nacional da CGTP e militante da corrente sindical socialista da CGTP e do PS.