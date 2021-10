Lenda da folk irlandesa, o multi-instrumentista foi um dos cofundadores da banda The Chieftains, em 1962, que liderou ao longo de mais de 50 anos.O grupo ganhou fama internacional com a banda sonora do filme ‘Barry Lyndon’ (1975), de Stanley Kubrick, que misturava sons folk e música clássica.Ao longo da sua carreira, o músico colaborou com nomes como Mick Jagger, Sting ou Luciano Pavarotti. Morreu de causas não divulgadas.