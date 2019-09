Estudou em Berlim, mas acabou por mudar-se para Paris, a cidade do glamour e da moda, em 1978.Retratou as coleções dos mais influentes estilistas, sobretudo a preto e branco, e colaborou com as grandes revistas da área. Fez dezenas de capas para a ‘Vanity Fair’, ‘Harper’s Bazaar’, ‘The New Yorker’ e ‘Vogue’.Desta última, perdura a que junta Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patiiz, Christy Turlington e Cindy Crawford (saiu em 1990).