O futebol sempre fez parte da vida de Raul Loureiro, conhecido nos relvados como Raul Macena. Natural de Mouriscas, no concelho de Abrantes, era um nome acarinhado no distrito de Santarém.



Além de jogador, treinou vários clubes de futebol da região, como o Alcaravela, o Envendos e o Mouriscas. Casado e com duas filhas, era assistente técnico na Câmara de Mação. Morreu aos 48 anos, na quinta-feira, vítima de cancro.