Robert Blake (1933-2023)

Ator desde os 5 anos, ganhou um Emmy como detetive Baretta (1975-78), dono de uma catatua e mestre do disfarce que celebrizou a frase "Don’t do the crime if you can’t do the time" (não arrisques se não aguentas as consequências). Foi lançado no papel de assassino em ‘A Sangue Frio’ (1967), a história real de Perry Smith, que matou quatro por 43 dólares, escrita por Truman Capote . Em 2001, Blake esteve 11 meses preso e foi julgado pelo homicídio da mulher. Foi ilibado, mas pagou 15 milhões à família. Morreu, de doença cardíaca, aos 89 anos.