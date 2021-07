Cineasta e pai do ator Robert Downey Jr., Robert Downey Sr. morreu na quarta-feira, aos 85 anos.Segundo a estrela de ‘Iron Man’, o pai "faleceu de forma pacífica, durante o sono", após anos de luta contra o Parkinson. "Ele era um cineasta inconformado e independente". Entre as suas obras estão ‘Putney Swope’, ‘Greaser’s Palace’ ou ‘Up the Academy’.‘Pound’, de 1970, marcou a estreia de Robert Downey Jr. como ator.