Nome grande do basquetebol, é o jogador da modalidade com o maior palmarés pelo Sporting: 4 Campeonatos, 4 Taças de Portugal e 3 Campeonatos de Lisboa. Começou no Sporting de Lourenço Marques, em 1967, depois transferiu-se para o Sporting Clube de Portugal.



Em 1975 ganhou o 1º título como sénior, a Taça de Portugal, frente ao Benfica. Ainda jogou no Atlético de Queluz e Grupo Desportivo Estoril Praia. Morreu de doença prolongada.