Sebastián Piñera (1949-2024)

O Mundo conheceu Sebastián Piñera em 2010 como o Presidente que ‘salvou’ 33 mineiros chilenos, que estiveram mais de 2 meses soterrados numa mina. Piñera foi Presidente em dois mandatos (2010 a 2014 e 2018 a 2022), sendo o primeiro chefe de Estado de direita da democracia chilena - foi um dos fundadores do partido Renovação Nacional. Morreu na terça-feira, aos 74 anos: o helicóptero que pilotava caiu num lago, a 900 quilómetros de Santiago do Chile, devido às chuvas torrenciais. Não terá conseguido libertar-se do cinto de segurança.