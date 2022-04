O amor pelo Sporting surgiu por influência do pai, António, antigo jogador e treinador em Alvalade. Sérgio Abrantes Mendes foi atleta, dirigente, presidente da mesa da assembleia geral e candidato, em 2006 e 2011, à presidência dos leões. Além do amor pelo futebol, dedicou a carreira ao Direito e foi juiz desembargador no Tribunal da Relação de Évora. Morreu na quarta-feira à noite, aos 68 anos, em Lisboa, vítima de cancro.