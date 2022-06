Músico/baterista - Foi um dos fundadores da Edgar Broughton Band (1968), com o irmão Edgar (guitarras e voz) e Arthur Grant (baixo). Britânicos, apostavam no blues musculado com influências psicadélicas. Foram agenciados pela Blackhill Enterprises, que tinha no catálogo nomes como Pink Floyd e Roy Harper. Steve Broughton, que morreu aos 72 anos, também tocou bateria no histórico álbum ‘Tubular Bells’, de Mike Oldfield.