Com um longo percurso ao lado da banda Toots & the Maytals, o jamaicano ficou na história por lançar, em 1968, a canção 'Do the Reggay', a primeira a usar o termo reggae, que viria a definir o célebre género musical.Entre outros êxitos da carreira contam-se 'Pressure Drop' e 'Monkey Man'.Toots Hibbert morreu na sexta-feira, aos 77 anos. Estava internado há duas semanas nos Cuidados Intensivos, com suspeitas de Covid-19.