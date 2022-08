Nasceu em Tóquio, em 1914, e queria ser pintora, mas não teve o apoio do pai, diz a Reuters. O gosto pela fotografia surgiu com um filme a preto-e-branco que viu com um amigo.Aos 25 anos tornou-se fotógrafa profissional e, em 1940, ingressou na Associação Japonesa de Fotografia, o que a fez a primeira fotojornalista nipónica. Morreu aos 107 anos.Dizia que beber um copo de vinho tinto e comer chocolate era o segredo da sua longevidade.