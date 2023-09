Waldemar Victorino (1952-2023)

Lenda do futebol uruguaio, marcou uma era durante o final da década de 70 e início dos anos 80, com glória ao serviço do Nacional de Montevideu. Envergando a camisola do clube, o avançado marcou 58 golos em 113 jogos. Foi o autor do único tento do triunfo perante o Internacional de Porto Alegre na final da Libertadores, em 1980, e também do 1-0 na Taça Intercontinental, nesse mesmo ano, perante o Nottingham Forest. Ao serviço da seleção marcou 15 golos. No Uruguai assinalou a vitória no Mundialito perante o Brasil (2-1). Tinha 71 anos.