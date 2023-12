Grávida desaparecida pode estar numa obra próxima da casa do principal suspeito da morte, mas não há garantias de que seja encontrada. É a própria Polícia Judiciária que o admite. A família já suspendeu as buscas. Este é o tema do ‘Crime e Castigo’ desta semana, um podcast de Paulo João Santos e Diana Cardoso, apresentado por Rita Fernandes Batista e editado por Inês Ferreira.