Um morreu a salvar o telemóvel, outro diz que bebeu um copo e acusou dez no balão

Um homem morreu atropelado por um comboio quando resgatava o telemóvel que caiu à linha. Tribunal iliba-o de negligência e obriga seguradora a pagar à mulher e filhas. Num outro caso, um indivíduo acusou taxa crime no teste do balão, mas garante que só bebeu um copo de vinho. Estas são as histórias do ‘Crime e Castigo’ desta semana. Um podcast de Paulo João Santos e Sérgio Vitorino, com moderação de Rita Fernandes Batista e edição de Ana Sofia Pinto.