21 drones e mísseis abatidos em ataque de Huthis no Mar Vermelho

Londres diz que Reino Unido e EUA repeliram o maior ataque huthi no Mar Vermelho

O ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, disse esta quarta-feira que as forças do Reino Unido e dos Estados Unidos repeliram "o maior ataque" dos rebeldes Huthi "até à data" no Mar Vermelho.

"Durante a noite, o navio britânico HMS Diamond e os navios de guerra americanos repeliram com sucesso o maior ataque até à data dos Huthi apoiados pelo Irão no Mar Vermelho", escreveu o ministro na rede social X.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, agravou-se a situação no Mar Vermelho devido às ações armadas dos Huthi de apoio ao movimento palestiniano.