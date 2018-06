Jovem viciado em pornografia viola e engravida irmã mais velha

Crime aconteceu na Vila de Kamothe, em Bhiwandi, na Índia.

Um rapaz de 14 anos violou e engravidou a irmã mais velha, de 16, na Vila de Kamothe, em Bhiwandi, na Índia, em abril deste ano.

O caso veio a público no passado dia 6 de junho, momento em que a rapariga descobriu estar grávida de dois meses, segundo avança o jornal The Times of India.



O jovem, viciado em pornografia, foi acusado depois de satisfazer o seu desejo sexual através do contacto íntimo com a irmã, após ver um vídeo pornográfico no telemóvel.

O culpado encontra-se numa casa de correção para jovens de Bhiwandi, mediante ordens do Tribunal.



Segundo declarações de um inspetor da polícia de Kamothe, o jovem era viciado em pornografia. "Para satisfazer o seu desejo sexual, violou a própria irmã", acrescentou.