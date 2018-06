Adolescente acusado de violação e roubo

Jovem terá atacado várias mulheres em Peterborough, em Inglaterra.

Um adolescente de 15 anos foi acusado esta sexta-feira de violação, posse de arma, agressão sexual e roubo em Peterborough, em Inglaterra.



Segundo as autoridades locais, os crimes de que o jovem está a ser acusado aconteceram na zona de de Rhubarb Bridge, em Bretton, em setembro e outubro de 2017.



O jornal local Peterborough Telegraph relata que, em setembro, uma mulher com cerca de 20 anos foi atacada, ameaçada com uma faca e abusada sexualmente por um homem. Já em outubro, uma mulher de 19 anos foi assaltada após o ladrão lhe ter dado uma palmada no rabo.



O jornal britânico Mirror avança que o jovem, cujo nome não pode ser divulgado por questões legais, deverá comparecer no Tribunal e Magistrados de Peterborough este sábado.