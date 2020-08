100 pessoas testam positivo para a Covid-19 num 'resort' nudista

Pelo menos 95 nudistas testaram positivo para o novo coronavírus no resort naturista de Cap d'Agde, França. No entanto, os números podem aumentar, já que mais resultados serão conhecidos ao longo desta semana.

Além disso, cerca de 50 pessoas relataram terem adoecido após regressarem do resort.

As autoridades de saúde alertaram os visitantes do resort que devem cumprir o distanciamento social e o uso de máscara.

Na segunda-feira passada, foram realizados 194 testes à Covid-19, 38 dos quais positivos, informou o serviço regional de saúde. Na quarta-feira, outras 57 pessoas testaram positivo após a realização de 244 testes. Na sexta-feira foram conduzidos mais 310 testes, cujos resultados serão conhecidos no início desta semana.



O resort é considerado a maior comunidade de nudistas em todo o mundo. No auge do verão, pode acomodar 40.000 turistas.

França registou este domingo quase 4.900 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o maior número desde Maio.