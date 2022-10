12 mortos em ataque russo a Zaporíjia

Um ataque com mísseis russos atingiu este domingo uma zona residencial na cidade de Zaporíjia, no Sudeste da Ucrânia. Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, incluindo 10 crianças, avançaram as autoridades ucranianas.









O bombardeamento, segundo a informação avançada pela Força Aérea da Ucrânia, foi levado a cabo por seis mísseis, lançados a partir de áreas ocupadas pelas tropas russas.

O Presidente ucraniano condenou o ataque “sem piedade”, prometendo que os responsáveis serão levados à Justiça. O bombardeamento foi o segundo deste género contra a cidade, num espaço de três dias. “Outra vez Zaporíjia. Mais uma vez um ataque impiedoso a civis, em edifícios residenciais, a meio da noite (...) Maldade pura. Maldade absoluta”, escreveu Volodymyr Zelensky, na rede social Facebook.









A cidade de Zaporíjia, localizada a cerca de 125 quilómetros da maior central nuclear da Europa, situa-se numa das quatro regiões ucranianas que foram anexadas pela Rússia, ainda que a capital permaneça sob domínio de Kiev.

Face à explosão de sábado, que destruiu parcialmente a ponte que liga a península da Crimeia à Rússia, o motorista do camião que explodiu diz que “não tinha conhecimento do atentado planeado”. As declarações surgiram num comunicado oficial, publicado no jornal russo ‘RBC’.