14 anos depois da morte, Michael Jackson volta a ser julgado por abuso sexual

Uma vez que o artista morreu há 14 anos, a 25 de junho de 2009, será a MJJ Productions Inc., empresa que geria anteriormente o seu património, que vai sentar-se no banco dos réus.

Wade Robson processou Michael Jackson, em 2013, alegando que o cantor o violou durante cerca de 10 anos.

O coreógrafo conheceu o artista quando tinha cinco anos, depois de vencer uma competição promovida pela 'MJJ Productions' na Austrália.James Safechuck, de 45 anos, apresentou queixa contra a MJJ Productions Inc. e a MJJ Ventures Inc. em maio de 2014. As ações judiciais foram rejeitadas com base no estatuto de limitações, mas as alterações legislativas enquanto os recursos estavam pendentes tornaram as ações judiciais legítimas e os casos voltaram aos tribunais.De acordo com o processo, James Safechuck foi repetidamente instruído a "negar tudo" e jurou segredo. Quando tinha cerca de 12 anos, Jackson começou a perder o interesse no menor.