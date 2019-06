14 mortos e 50 feridos após queda de tenda em cerimónia na Índia

Pelo menos 14 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, na manhã deste domingo, após a queda de uma tenda durante uma cerimónia hindu, em Barmer, no estado de Rajasthan, Índia.

Segundo a agência de notícias Reuters, as vítimas morreram eletrocutadas pelos frios eletricos que abrangiam a tenda.

O primeiro-ministro indiano já lamentou a tragédia que ocorreu a quase 800 quilómetros de Nova Deli. Também o chefe do estado de Rajasthan fez saber que pretende abrir uma investigação ao sucedido.



De acordo com a Associated Press ainda decorrem trabalhos de busca e resgate no local.





18 dead and 25 injured in a spiritual programme as tent collapses in barmer rajasthan . pic.twitter.com/Jzf8Euqvb4 — Nomula srinivas (@Nomulasrinivas4) June 23, 2019