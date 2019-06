Morreu o cineasta italiano Franco Zeffirelli

O cineasta italiano Franco Zeffirelli morreu, na sua casa, em Roma, aos 96 anos, noticiou este sábado a imprensa italiana."O desaparecimento ocorreu no final de uma longa doença. O mestre vai descansar no cemitério de Porte Sante, em Florença", anunciou a fundação em seu nome num comunicado citado pelo jornal La Stampa.O presidente da câmara de Florença, cidade natal do cineasta, Dario Nardella, precisou que Zeffirelli morreu este sábado e qualificou-o como "um dos grandes homens da cultura mundial".O cineasta filmou, entre outros, "Romeu e Julieta" (1968), "La Traviata" (1982), "A Fera Amansada" (1967) e "Chá com Mussolini" (1999).Zeffirelli entrou no cinema pela mão de Luchino Visconti, como assistente de realização nos filmes "La terra trema" (1947), "Belissima" (1951) e "Senso" (1952) e foi aí, afirmou mais tarde, que nasceu a sua paixão pela sétima arte.