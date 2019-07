Região de Paraty no Brasil classificada como Património Cultural e Natural da UNESCO

A região de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, recebeu esta sexta-feira a classificação de Património Cultural e Natural Mundial da UNESCO, na reunião do comité da organização, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, anunciou a organização.A candidatura brasileira, que diz respeito à área de Paraty e da Ilha Grande e já tinha sido levada ao Comité do Património Mundial em 2009, tendo então sido devolvida, é a primeira classificação de caráter misto, do Brasil, de Património Cultural e Natural, aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).De acordo com o parecer do comité, o destaque dado à biodiversidade, na região, foi decisivo para a classificação.O Palácio Nacional de Mafra e o Santuário do Bom Jesus, em Braga, estão entre os 36 locais candidatos à classificação de Património Mundial da UNESCO, que o comité da organização analisa na reunião 43.ª Sessão do Comité, a decorrer em Baku, no Azerbaijão, desde 30 de junho.A reunião termina na próxima quarta-feira.