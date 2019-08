Presidente do Parlamento da Nova Zelândia dá biberão a bebé durante debate

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) 21 de agosto de 2019

O presidente do Parlamento da Nova Zelândia partilhou uma fotografia no Twitter na passada quarta-feira, dia 21, em que mostra o momento em que, durante uma sessão parlamentar, deu o biberão ao filho de um dos colegas deputados que acabava de voltar de licença de paternidade, segundo a BBC.Trevor Mallard, presidente desde 2017, tomou a iniciativa de alimentar e embalar o pequeno Tutanekai Smith-Coffey de apenas um mês enquanto presidia a uma assembleia. As imagens tornaram-se virais depois de publicar nas redes sociais, com a legenda: " Por norma a cadeira do porta-voz só é ocupada pelo presidente de mesa mas hoje acompanhou-me um convidado VIP". Deu ainda os parabéns aos pais do recém-nascido.Depois de publicada a fotografia de Mallard com o mais recente membro da assembleia, esta foi inundada com mais de 7000 'gostos' e partilhada por mais de 1000 pessoas. Para além das fotos, existe ainda um vídeo que imortalizou o momento insólito em que o presidente fez de babysitter do infante.Os pais do bébe, Tamati Coffey e Tim Smith, são um casal homossexual que recorreu a uma barriga de aluguer para serem pais pela primeira vez. O pequeno milagre - como lhe chamam os pais - nasceu no passado mês de julho e é filho biológico de Smith.De acordo com o site NewsHub, Coffey, deputado do Partido Trabalhista, diz ter-se sentido "realmente apoiado pelos colegas".