Caos em Paris com coletes amarelos

O movimento dos coletes amarelos voltou ontem a sair em força nas ruas de Paris, em França, naquele que foi o primeiro protesto violento desde que a pandemia obrigou a medidas apertadas contra os ajuntamentos.Centenas de pessoas envolveram-se em confrontos com a polícia, que respondeu com gás lacrimogéneo e granadas de atordoamento.Pelo menos 256 pessoas foram detidas no protesto, com registo de carros e caixotes do lixo incendiados. Os manifestantes alegam que o governo francês falhou nos apoios a dar aos negócios forçados a encerrar devido à pandemia.