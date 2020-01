Vídeo mostra polícia francês a agredir manifestante e gera polémica

Três vídeos que mostram um polícia francês a agredir um manifestante nas ruas de Paris, motivou a abertura de uma investigação judicial. Esta situação aconteceu no sábado passado, durante mais uma concentração dos Coletes Amarelos na capital francesa.As imagens mostram um homem, dominado e algemado pelas autoridades, deitado no chão e com o rosto ensanguentado. Os vídeos, que foram divulgados nas redes sociais, geraram polémica, uma vez que é possível ver o agente da polícia a esmurrar o manifestante.O Union Police Union (sindicato francês de polícias) emitiu um comunicado onde garante que os vídeos foram "retirados do contexto" e onde pede que não sejam feitos "julgamentos populares" antes de tempo."Trata-se de um indivíduo que não estava lá para se manifestar. Estava lá só para causar confusão e tinha o rosto tapado", pode ler-se. De acordo com a BFMTV, o jovem de 20 anos terá tido comportamentos dúbios, tendo até cuspido sangue para cima do polícia, afirmando que era seropositivo. O polícia foi levado a realizar vários exames médicos e apresentou uma queixa contra o manifestante por violência intencional.No entanto, o Le Parisien afirma que este ficou ferido quando cerca de seis polícias de intervenção o atiraram ao chão. O agente garante que foi então que o decidiu ajudar, deitando-o no chão, sem algemas, altura em que terá sido atacado.No entanto, o jovem nega esta versão e garante que foi agredido antes e depois do vídeo ser filmado. Refuta ainda ter dito que tinha sida e de ter cuspido sobre os polícias. Testemunhas no local garantem não ter visto qualquer atitude violenta do manifestante para com os polícias. O caso prossegue agora alvo de investigação.