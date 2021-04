Instalações nucleares de Natanz registam incidente na rede de distribuição elétrica

As instalações nucleares de Natanz sofreram este domingo um incidente na rede de distribuição elétrica, noticiou a televisão estatal, que citou o porta-voz do programa nuclear civil do Irão.

Behrouz Kamalvandi não forneceu mais detalhes, adiantando apenas que não houve feridos.

Houve "um acidente em parte da rede elétrica na instalação de enriquecimento Shahid-Ahmadi-Rochan", disse o porta-voz a agência de notícias Fars, referindo-se ao complexo nuclear de Natanz, onde as autoridades iranianas lançaram na véspera novas cascatas de centrifugadoras proibidas pelo acordo nuclear iraniano de 2015.



O chefe do programa nuclear civil do Irão, Akbar Salehi chamou de "terrorismo nuclear", numa reportagem publicada pela estação de televisão estatal iraniana. O comentário fez aumentar as tensões no Oriente Médio.