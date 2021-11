Quando na quinta-feira da semana passada a sexta sessão plenária do PC chinês aprovou uma resolução sobre os "principais feitos e experiência histórica do partido ao longo do último século", o que na realidade fez foi consagrar Xi Jinping como o mais poderoso líder chinês desde Mao Tsé-Tung.Feita a pretexto do centenário do partido, fundiu os destinos deste com os do líder atual, num regresso ao culto da personalidade há muito desaparecido.