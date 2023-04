Grupo paramilitar do Sudão acusa exército de atacar bases em Cartum

Foram ouvidos vários disparos, este sábado, em Cartum, a capital do Sudão, no que parece ser uma troca de tiros entre o exército sudanês e o grupo paramilitar "Rapid Support Forces" (RSF), avança a agência Reuters. O grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) acusou este sábado o exército sudanês de o atacar com armas pesadas numa das suas bases, após semanas de tensão entre as duas unidades, numa escalada grave no país.Os tiros foram ouvidos perto do quartel-general do exército do Sudão e do Ministério da Defesa no centro de Cartum. Estão soldados e veículos armados nas ruas da capital do país."As Forças de Apoio Rápido foram surpreendidas esta manhã, sábado, 15 de abril, por uma grande unidade das forças armadas que entrou no quartel-general das forças no campo de Soba em Cartum", disse o grupo num comunicado. O grupo disse que o exército sitiou "as forças presentes para as atacar com todo o tipo de armas pesadas e ligeiras", lê-se no comunicado, citado pela agência espanhola EFE.Isto acontece na sequência de vários dias de tensão entre o exército do Sudão e a RSF, após os militares considerarem que as movimentações feitas pelos membros do grupo paramilitar, na quinta-feira, não foram coordenadas com a força de segurança do país e foram ilegais.Em atualização