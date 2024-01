Nauru muda o reconhecimento diplomático de Taiwan para a China

O Nauru, país insular do Pacífico, anunciou esta segunda-feira que passou a reconhecer Pequim como o único governo legítimo de toda a China, rompendo laços com Taiwan, que tem agora apenas 12 aliados diplomáticos.

Taiwan passa assim a ter laços oficiais com 11 países e o Vaticano. Sete estão na América Latina e nas Caraíbas, três nas ilhas do Pacífico e um em África.

Taipé confirmou esta segunda-feira também o corte de relações diplomáticas com a República de Nauru, depois de o Executivo do país ter anunciado o estabelecimento de relações com Pequim.