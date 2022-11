25 voos cancelados após camionistas pró-Bolsonaro bloquearem estradas de acesso ao Aeroporto de São Paulo

Esta terça-feira, vários de camionistas estão a bloquear o acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, o mais movimentado do país. 25 voos foram cancelados, informou o aeroporto.Desde a madrugada de segunda-feira que milhares de manifestantes em protesto bloquearam várias estradas do país por não aceitarem a vitória de Lula da Silva nas eleições de domingo.Esta terça-feira, o Supremo Tribunal do Brasil ordenou à polícia a remoção de dezenas de camiões usados para bloquear as estradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que os camionistas estavam a bloquear as auto-estradas em 271 locais, de forma parcial ou total, como parte dos protestos que se espalharam por 23 dos 26 estados brasileiros. A polícia já referiu que outros 192 bloqueios de estradas tinham sido eliminados.O governador do estado brasileiro de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou esta terça-feira que vai usar "toda a força necessária" contra camionistas que apoiam o Presidente, Jair Bolsonaro, e bloqueiam estradas em protesto contra a sua derrota nas eleições presidenciais.

"As eleições acabaram, vivemos em um país democrático (...) Há resultado das urnas e temos um Presidente eleito, que é Lula [da Silva]", disse Garcia num comunicado aos 'media' em São Paulo.

Alguns camionistas publicaram vídeos apelando a um golpe militar para impedir que Lula, um esquerdista que serviu como presidente do Brasil de 2003 a 2010, tomasse posse.



Bolsonaro permaneceu em silêncio mais de 36 horas após a sua derrota e não concedeu a corrida nem chamou o presidente-eleito.



Os protesto já começam a afetar a economia. Os supermercados brasileiros relataram problemas de abastecimento e apelou a Bolsonaro para resolver a situação antees que haja uma rutura total de sotck.



Os camionistas - que beneficiaram da redução dos custos do gasóleo durante governo de Bolsonaro - são conhecidos por perturbar a economia do Brasil quando encerram as autoestradas.



Em atualização