JUST IN Hellish scenes: 26 people dead as forest fires spread in Algeria pic.twitter.com/ZU2njyp7ug — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2022

26 pessoas morreram no incêndio florestal que está a devastar a Argélia, avança o ministro do Interior à Reuters. As chamas estão a arder nas zonas montanhosas a leste deste país do norte de África. As vítimas são provenientes das províncias de Al Taref, e Setif.Os bombeiros e helicópteros ainda estão a tentar aconter as chamas que ameaçam habitações.Há um ano, pelo menos 65 pessoas morreram, na região de Kabylie, devido a incêndios florestais.