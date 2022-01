37 detidos em esquema de prostituição com menores de centro de acolhimento em Espanha

A Polícia Nacional Espanhola deteve 37 pessoas que integravam um grupo criminoso dedicado à exploração sexual de meninas em centros de acolhimento na zona de Madrid.Para além de se prostituírem, as jovens serviam ainda como intermediárias na venda de várias drogas. As autoridades 'libertaram' 10 meninas.A investigação começou em Abril do ano passado após as autoridades terem sido alertadaspara o desaparecimento de uma menor. Durante o seu desaparecimento manteve relações sexuais com adultos em troca de dinheiro ou substâncias narcóticas. As autoridades espanholas descobriram outros casos de menores exploradas sexualmente. Os agressores contactavam as vítimas através das redes socias.