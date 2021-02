"50 a 100 pessoas corriam pelas suas vidas": Testemunha relata como o glaciar dos Himalaias engoliu aldeia na Índia

"50 a 100 pessoas corriam pelas suas vidas mas não podiam ser salvas": É desta forma que Puran Singh Rana, morador de Chamoli, recorda como o glaciar dos Himalaias engoliu este domingo aldeias daquele distrito.



O homem conta, em declarações à agência Reuters, que não queria acreditar no que via quando tudo aconteceu.



"Eu estava a olhar para cima e para baixo e não conseguia ver nada, mas cinco minutos depois, testemunhei algo que parecia uma cena de um filme de Bollywood. Nunca vi nada parecido com o que vi… Cerca de 50 a 100 pessoas corriam pelas suas vidas, mas não podiam ser salvas e foram engolidas pelo rio", conta.



Puran afirma que a "situação ainda é perigosa". "As pessoas estão a deixar as suas casas e estão a fugir para a floresta. Estão a a levar os seus pertences, inclusive colchas e colchões", afirma acrescentando que não foram ainda fornecidas ajudas por parte do governo até ao momento.







Segundo o morador, a população das aldeias vizinhas de Peng e Morana teme que a barragem perto deles também possa ruir.



A enxurrada provocada pelo degelo do glaciar destruiu uma barragem em construção com pelo menos 150 trabalhadores.



Já há confirmação de sete mortos e 12 pessoas foram resgatadas de um túnel aberto. As autoridades temem que os 150 trabalhadores da barragem, que se encontram desaparecidos, estejam mortos.