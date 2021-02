A bela e o génio: A vida de Gisele Bündchen e Tom Brady

O favoritismo não estava do seu lado, depois da saída dos Patriots para assinar pelos Buccaneers, da Florida, mas Tom Brady mostrou por que é considerado uma lenda viva do desporto ao vencer, na noite de domingo, mais uma edição da Super Bowl, derrotando os Kansas City Chiefs por 31-9. É a sétima da sua carreira, que o coloca no patamar do melhor dos melhores. Com esta conquista tornou-se, aos 43 anos, no jogador de futebol americano com mais anéis de campeão. Um percurso de sonho, ao nível de alguns dos melhores desportistas de todos os tempos como Muhammad Ali, Michael Jordan, Michael Phelps, Roger Federer, Usain Bolt ou Cristiano Ronaldo.Domingo, Brandy viveu mais uma noite de emoções fortes, que mostra não só o desportista, mas também o homem. Em campo, Brady celebrou abraçado a Rob Gronkowski, que esteve afastado um ano da competição. Voltou para a glória pela mão do melhor amigo, que nunca deixou de acreditar nele.Tom Brady conquista assim o estrelato. Uma carreira ímpar, acompanhada pela mulher da sua vida. Se o percurso de Tom Brady é de sonho, o casamento com Gisele Bündchen é considerado, por muitos, a união perfeita. Ainda que não tenha começado da melhor forma. Juntos desde 2006, apaixonaram-se à primeira vista num encontro às cegas e a supermodelo, o ‘anjo’ dos ‘anjos’ da Victoria’s Secret, julgava viver um conto de fadas, até que Brady lhe deu a notícia: a ex-namorada estava à espera de um filho seu (Jack, hoje com 13 anos). "O meu mundo ficou de pernas para o ar", assumiu Gisele. Mas não desistiu do amor. Casaram e têm dois filhos (Benjamin, de 11 anos, e Vivian, de 8). Juntos, formam uma equipa de sucesso, que vale mais de 500 milhões de euros.Gisele Bündchen assistiu ao vivo à noite de glória de Tom Brady ao lado dos três filhos do atleta. No final, de olhos a brilhar, brindou o craque com um beijo, que já se tornou um clássico nas conquistas da lenda do futebol americano. O casal vive atualmente em Miami, numa casa arrendada, que custa 60 mil euros por mês, enquanto constrói uma moradia de sonho em Indian Creek, na Florida.Natural de Horizontina, Brasil, há 40 anos, é considerada uma das mais belas e sensuais modelos de todos os tempos. Desfilou para quase todos os nomes sonantes da moda, protagonizou campanhas para as melhores marcas. Integra desde 2004 a lista das top models mais bem pagas do Mundo. Retirada das passerelles, continua a aceitar trabalhos pontuais.Nascido na Califórnia, EUA, em 1977, destacou-se a jogar futebol americano na universidade, onde foi descoberto pela equipa na qual jogou quase 20 anos: os Patriots. O quarterback, de 1,93 m e 102 kg, tornou-se titular em 2001 e liderou a equipa em nove finais da Super Bowl. Venceu seis. Em 2020 assinou pelos Buccaneers. Soma sete anéis de campeão.