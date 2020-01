'A cara do diabo': Agricultor diz ter visto rosto nos incêndios da Austrália

Um agricultor australiano, que tem defendido incessantemente a sua quinta, alega ter visto a cara do diabo numa coluna de fogo no estado australiano de Victoria.



Craig Calvert, de East Gippsland, partilhou nas redes sociais uma imagens onde é possível vislumbrar um rosto no meio do fumo e do fogo

A foto foi capturada por um amigo ao acaso quando fotografava a imensidão do fogo. "Não quero assustar, mas está ali um grande rosto no fogo", alegou ao Sunrise esta sexta-feira.Craig passou as últimas 13 horas a defender a sua propriedade com o pai. Assume ter ficado chocado quando viu a fotografia.A casa do agricultor foi a única propriedade que restou em Dirty Hollow graças aos esforços da família e de um resgate de última hora dos bombeiros.