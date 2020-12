"A comida sabe a morte e cheira a urina": O relato de sobrevivente de Covid-19 que mantém sintomas após sete meses

Govier, de 44 anos, afirma ter sofrido com a doença nas coisas mais elementares tais como sentir o cheiro de café ou saborear um pedaço de chocolate.



A mulher britânica, terapeuta ocupacional, ficou com parosmia, ou seja, as suas

oda a comida está com cheiro a podre ou a urina", relata acrescentando ter perdido peso porque não consegue comer adequadamente. "A comida sabe a morte e cheira a urina", acrescenta.



A terapeuta ocupacional decidiu então criar um grupo de apoio para pacientes que estejam a sofrer com os mesmos efeitos adversos e relata a sua experiência.



"O café tinha um gosto horrível e limpar os meus dentes com pasta de dente era como escová-los com gasolina, era horrível", começa por explicar.







Sarah afirma que as suas colegas do Hospital William Harvey testaram positivo em abril, mas como não tinha os sintomas clássicos de tosse e febre alta não foi testada. Em maio, voltou para casa totalmente exausta e com dores de garganta. Decidiu não ir trabalhar e marcou teste no dia 2 de maio.



Na tarde de dia 2, após o teste, Sarah perdeu o paladar e olfato. "Eu estava a cozinhar caril e num minuto pude sentir o cheiro, mas quando fui prová-lo não consegui sentir nada", relata.



"Corri escada acima e borrifei um pouco de perfume no pulso, mas não consegui sentir o cheiro de nada e foi quando eu soube que o tinha, então comecei a chorar", acrescenta. O teste positivo chegou dias depois e a ausência de paladar e olfato perdurou por cinco ou seis semanas.



Quando esses sentidos voltaram, Sarah afirma que tudo lhe sabia e cheirava de forma estranha. A carne sabia a sabonete e os cheiros eram todos fétidos.



Esteve infetada com Covid-19 em maio mas ainda hoje sente os efeitos adversos que a doença lhe deixou. Sarahterminações nervosas, que detetam odores e dizem ao cérebro como interpretar as informações químicas que constituem os cheiros - ficaram danificadas ou curaram incorretamente. Isso significa que os cheiros e sabores ficaram distorcidos para a mulher."T"No início, tudo cheirava basicamente o mesmo, então o café tinha o mesmo cheiro de alguém a fumar ou de um carro, alho e cebola cheiram horrivelmente, não consigo nem descrever, e como estão em todas as receitas ou refeições prontas, cozinhar tornou-se um desafio", acrescenta.O quotidiano tornou-se desafiante para Sarah: "Se eu entrasse em casa de alguém e estivessem a cozinhar, eu sentia o cheiro de uma mistura de cão molhado e água rançosa - tudo tresandava a mofo".

"Comprar comida tornou-se um pesadelo porque eu não tinha motivação para cozinhar", lamenta.



A britânica ainda não consegue comer queijo e peixe, bem como a sua comida favorita: abacate com camarão.



O grupo de apoio criado por Sarah conta já com 4 mil membros que relatam sintomas semelhantes aos da terapeuta ocupacional.