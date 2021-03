A dormir mal? Saiba quantas horas de sono precisa de acordo com o seu signo

Os signos e as suas especificidades geram sempre curiosidade. Seja por quem acredita piamente que o zodíaco define a personalidade das pessoas, seja pelos cépticos que, mesmo recusando-se a acreditar, têm sempre curiosidade em ver.Mas já pensou que o seu signo poderá estar relacionada com o número de horas que precisa de dormir por noite?Uma especialista em camas juntou-se à astróloga Lisa Stardust para revelar como os seus hábitos de sono estão ligados ao seu zodíaco.Lisa revelou as principais dicas a seguir em sua busca de oito horas de descanso - ou onze no caso dos piscinianos.O nativo de carneiro necessita de 6 a 7 horas de sono diárias. De acordo com a astróloga, muitas vezes é difícil acalmar a mente destes nativos "impetuosos com a fixação em tentar alcançar a perfeição em todos os aspectos da vida". Lisa afirma que pode ser difícil para os carneiros conseguir um sono reparador, pois possuem uma mente agitada.Lisa aconselha para estes nativos: "Escreva uma lista de gratidão antes de dormir e assim aprenderá a valorizar a vida". A astróloga acrescenta ainda que os lençóis e o quarto destes nativos devem ser extravagantes e cheios de cores vivas, de modo "a domar o seu espírito indisciplinado".O Touro precisa de 8 a 10 horas de sono por noite. Para este nativo, uma boa noite dormida é essencial para se manter 'zen'."Eles têm uma reputação cósmica de signos terrestres e hedonistas, ou seja, eles precisam de 8 a 10 horas de descanso, caso contrário, não é divertido estar por perto", explica Lisa.Os conselhos para este signo é ter "um espaço de puro relaxamento". Óleos essenciais e ler sobre a arte da aromaterapia são algumas dicas da astróloga."Os cheiros permitirão que durmam por muitas horas", acrescenta.Os geminianos costumam ficar sobrecarregados de trabalho, então este é o seu incentivo para reservar um tempo para si mesmo. Precisam em média de oito horas de sono para estarem bem."Este signo de ar assume mais do que eles podem mastigar - principalmente porque eles pensam que podem fazer o trabalho de duas pessoas. Isso significa que raramente dormem uma noite inteira", acrescenta.Lisa aconselha: deixar todos os dispositivos eletrónicos fora do quarto e reduzir o tempo de ecrã à noite.O canceriano precisa de menos horas que outros signos. De acordo com a astróloga, seis a oito horas de sono por dia."A verdadeira coruja noturna dos signos das estrelas, um canceriano prospera na escuridão e é governado pela lua", afirma Lisa.Segundo a astróloga, os ciclos de sono do canceriano estão em sintonia com a lua e se um nativo de caranguejo dormir de acordo com os ciclos lunares, "conseguirá alinhar a sua energia".Conselho de Lisa: Recrie o céu noturno no quarto de forma a poder alinhar a sua energia. "Cortinas black out para garantir que durmam na escuridão total quando estiverem na cama (o que se assemelha a dormir sob o céu noturno)", acrescenta.Os leões precisam de 10 horas de sono diárias e são apaixonados por dormir.Lisa aconselha: "A meditação pode ajudar a domar os sentimentos ardentes e as paixões de Leão antes de dormir".Lençóis cor de champanhe e mantas de veludo também são elementos chave para uma boa noite de sono destes nativos.Para o sono profundo e reparador, a astróloga acrescenta ainda que o leonino deve beber uma chávena de chá de ervas quente antes de dormir.Conhecido como o signo analítico, a mente de um virginiano está constantemente ciente do mundo ao seu redor e por isso precisa de sete a oito horas de sono.Para se desconectar do mundo, Lisa aconselha papel e caneta. "Registar os seus sentimentos antes de dormir permitirá que eles se desconectem das suas emoções e pensamentos. Este regime os ajudará a encontrar clareza e resolução antes de dormir", aconselha.Um quarto simples combinado com um diário é o par perfeito para as noites de um virginiano.Os nativos de balança são conhecidos por gostarem de luxo e isso começa no quarto, afirma Lisa. Para um sono reparador, estes nativos precisam de oito horas de sono."Devem optar por tons pastéis e tons de creme para os ajudar a se harmonizar com os ritmos do universo durante o sono", afirma.Conselho de Lisa é não poupar nos cuidados antes de dormir. "Escovar os cabelos e colocar uma bela bandana para garantir que o cabelo não esteja no rosto enquanto estão a dormir é uma boa ideia", afirma.Os nativos de escorpião são sonhadores lúcidos e precisam de oito horas de sono. A astróloga afirma que os escorpianos têm habilidades psíquicas que podem aproveitar para um sono sonhador e sintonizar-se com sua psique."É importante que eles tenham um diário de sonhos para ver se há uma ligação entre seus sentimentos psíquicos (que são lhes mostrados durante o sono) e sua vida quotidiana", diz Lisa.Com as habilidades psíquicas descobertas, é importante priorizar a tranquilidade no quarto. Quartos com tons de vermelho escuro e um toque vintage são boas dicas para estes nativos.São dos signos que menos precisam de dormir com cinco horas de sono suficientes para estarem bem. Estes nativos não precisam de uma noite inteira de sono, precisam apenas de bloquear as vibrações negativas e assumir o controlo.Lisa diz: "Quando eles dormem, o defensor cósmico mantém um olho aberto para garantir que eles não sejam atacados por um inimigo enquanto dormem (ou recebam uma mensagem de texto perturbadora)".Por terem essa mente tensa, o ideal é cercar-se de tons de roxo para relaxar e dormir. Esta é a cor da sorte deste signo.Conselho da astróloga: "Colocar um cristal de ametista ao lado da cama garantirá que eles recebam a proteção necessária enquanto descansam".O capricórnio precisa de sete horas de sono mas com uma sesta durante o dia. É o signo que nunca para, que dá sempre 100%.A incapacidade de descansar e recarregar as baterias significa que as sestas são as melhores amigas destes nativos.Quer garantir um sono mais profundo? Lisa aconselha um cristal de lepidolita: "Colocar um cristal de lepidolita debaixo da almofada ou da cama ajudará o capricórnio a encontrar um momento de resfriamento antes e durante o sono."Isso vai permitir que eles caiam num sono que vai durar horas", afirma.Os aquarianos ficam mais relaxados na água e Lisa aconselha tratamentos de spa para melhores noites de sono que devem durar nove horas.Para sentir que está a dormir nas nuvens, tons neutros no quarto são o ideal: "As cores cinza claro e creme são calmantes para o aquariano descansar suas energias e flutuar para outro reino".Uma cama macia em tom creme é o melhor para estes nativos.São certamente os 'reis' sono. Este signo é o que mais precisa de dormir de todo o zodíaco. 11 horas é o ideal para estes nativos.Um sono longo e profundo é o que o pisciano precisa. "Eles geralmente se perdem no seu mundo dos sonhos (porque isso funciona como uma fuga do mundo mundano), e é por isso que eles precisam de horas extras de sono do que os outros signos do zodíaco", explica a astróloga.Sublinhando este signo como o que requer horas extra de sono, Lisa dá algumas dicas para relaxar e recarregar energias: "Um banho de sal e lavanda vai derreter as camadas de stress que os Peixes têm e permitir que eles tenham um sono mais profundo".