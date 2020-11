A história de Gabriel, o rapaz que se ri quando lhe dizem que tem 'dois pais maricas'

Gabriel tinha apenas dois anos quando foi adotado. Viajou da Rússia para Espanha depois de passar por um processo de adoção e agora admite que é um jovem feliz por fazer parte de uma família diferente. Gabriel tem dois pais, Davi e Jesus, e relatou de forma alegre como é viver num ambiente LGBT+. O vídeo já conta com mais de um milhão de visualizações e tornou-se viral nas redes sociais.Em entrevista ao Freeda Espanha, Gabriel contou como é viver com dois pais e sublinha que a relação gay dos pais não implica em nada na educação que lhe foi passada. "Eles educaram-me para me saber comportar e respeitar as pessoas. Também me ensinaram a não ter correntes. Sempre tivemos confiança para falar sobre tudo e eu perguntar-lhes qualquer coisa, mesmo que às vezes me sinta envergonhado", confessou o jovem.Gabriel não vê diferença entre viver com os dois pais ou a vida de uma família tradicional. "Só porque és gay não vais educar melhor ou pior o teu filho, depende daquilo que tu és, de quem tu és, não da tua sexualidade", acrescentou.Quando é abordado por outras pessoas que gozam com o facto de ter dois pais, Gabriel diz que se ri. "Mando uma gargalhada e tento normalizar", atirou.