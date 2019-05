A imagem que capta o momento perfeito e simétrico do voo de um águia

Foi durante uma visita ao Canadian Raptor Conservancy, em Ontário, no Canadá, que Steve Biro capturou o voo de uma águia americana. O que o fotografo amador não imaginava era que o momento capturado no centro de recuperação animal se ia tornar viral nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Reddit.

"Tenho várias imagens maravilhosas da visita, mas adorei a simetria desta. A maneira poderosa como a águia está a olhar para mim também me surpreendeu", confessou à BBC. A força da imagem reside, em grande parte, no reflexo do animal da água que cria uma simetria perfeita.

"Senti a brisa das suas asas quando voou sobre mim", disse ainda, explicando que ficou com a sensação que o animal estava incomodado com a sua presença.







Nos comentários no Facebook, a fotografia de Biro é amplamente elogiada, havendo quem aconselhe o fotógrafo amador a participar num concurso da National Geographic.