A impressionante recuperação de Keli, o coala que sobreviveu aos incêndios na Austrália

É carinhosamente tratado por Keli e é um dos muitos animais vítimas dos incêndios que estão a devastar a Austrália. Este coala teve a sorte de ser resgatado quando estava quase a morrer nos fogos e está prestes a ser libertado após uma recuperação que deixou o mundo de olhos postos em si.



O Koala Hospital em Port Macquarie, na Austrália, divulgou algumas imagens do animal a mostrar a evolução de Keli que chegou a pesar apenas 275 gramas.





"Um momento feliz no meio de toda a tragédia na Austrália", dizia a publicação no Facebook. Keli foi resgatado da costa norte de

Nova Gales do Sul

no dia 8 de setembro, tendo sido abandonado no chão.



Atualmente, depois de recuperado, o cola pesa já um quilo e a infeção que tinha desapareceu. O seu pêlo també está a voltar a crescer e o objetivo é que Keli atinja os 2,5 quilos. Nessa altura regressará à sua vida selvagem longe do cuidado do Koala Hospital.

"A libertação não acontecerá até que cheguem os meses mais frios e, felizmente, ainda há bom habitat em locais específico", diz a mesma publicação.



A costa norte de Nova Gales do Sul abrigava até 28 mil coalas, mas os incêndios nesta área nos últimos meses reduziram significativamente a sua população.

"Até 30% de habitat foi destruído", disse a ministra do Meio Ambiente, Sussan Ley. "Saberemos mais quando os incêndios cessarem e uma avaliação adequada for ser feita", conclui.

As autoridades não têm um número exato de quantos animais nativos foram mortos no total, mas especialistas dizem que é provável que sejam milhões.