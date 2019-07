"A minha namorada não está com fome": Restaurante adiciona opção especial para casais

Um restaurante em North Little Rock, nos EUA, adicionou uma oferta especial, no menu, para casais, com o nome "a minha namorada não está com fome".

A nova opção do estabelecimento Mama D´s Dinner encontra-se na secção dos acompanhamentos e permite adicionar algumas opções extras de comida ao pedido para que o amigo ou parceiro em questão petisque do prato, conta o jornal britânico The Mirror.

Por um valor adicional de 3,76 euros o cliente pode optar por adicionar batatas fritas ao seu prato principal, bem como duas asas de frango frito ou três palitos de queijo frito.

Nick Chisler foi um dos primeiros a identificar a oferta no restaurante e rapidamente tirou uma foto, que se tornou viral nas redes sociais.

Milhares de pessoas compartilharam a imagem e deixaram elogios à originalidade do restaurante.