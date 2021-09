ABBA estão de volta com novo álbum após 40 anos da separação do grupo

Leia também Mamma Mia: Os ABBA vão voltar 39 anos depois Anni-Frid, Agnetha, Benny and Bjorn revelaram que vão lançar um novo álbum de estúdio, o primeiro desde os anos 1980. Adiantam também que vão regressar aos palcos como hologramas.

Ealing Studios, em Londres a trabalhar num novo espetáculo.



O novo álbum, Voyage, vai ser lançado no dia 5 de maio. Dá seguimento ao último álbum do grupo, The visitors, em 1984.

